Familienforschung Als Apollo 13 ein Problem hatte: Ein Eifeler und sein berühmter Verwandter

Ein kleines Dorf in der Eifel, ein großer Sprung für die Menschheit – beides hängt miteinander zusammen. Das erwähnte Dorf ist Alsdorf in der Südeifel und die andere Satzhälfte stammt aus dem Mund von Neil Armstrong. Weltberühmte Worte, die der Astronaut im Juli 1969 gesprochen hat, als er als erster Mensch den Mond betrat („That‘s one small step for man, one giant leap for mankind“).