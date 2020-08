Natur : Natur- und Waldlehrpfad in Mettendorf

Eine Eberesche, auch Vogelbeerbaum genannt, am Natur- und Waldlehrpfad in Mettendorf. Foto: Reinhold Hoffmann

Mettendorf (red) Eine Eberesche, auch Vogelbeerbaum genannt, hat TV-Leser Reinhold Hoffmann am Natur- und Waldlehrpfad in Mettendorf fotografiert. Der botanische Name Aucuparia bedeute so viel wie „Vögel fangen“, schreibt er: „Ein Leckerbissen und Futterquelle für unsere heimischen Tiere, guten Appetit!

