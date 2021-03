Natur : Handwerker haben Hütten repariert

Von links: Werner Hillen, Heinrich Schneider, Auws Erster Beigeordneter Leo Hacken und Ulrich Klinkhammer vom Naturpark Nordeifel, Standort Prüm. Es fehlt Heinrich Hacken. Foto: Bruno Leuwer

Auw bei Prüm (red) Die Schutzhütten in der Gemeinde Auw waren in die Jahre gekommen und reparaturbedürftig. Die Dächer waren undicht, tragende Teile am Boden der Hütten durch die Feuchtigkeit des Bodens verfault.

