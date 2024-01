Kinder lernen die Natur kennen und lieben Naturpark-Kita in Niederprüm erneut zertifiziert: Das freut nicht nur Tilda, Frieda und Pünktchen

„Mama, ich habe jetzt einen Fototermin“, sagt ein kleiner Junge zu seiner Mutter und zieht seine „Entdecker-Weste“ an, in der man alle möglichen Sachen wie Lupe oder Taschenlampe unterbringen kann. Anne Derks vom Naturpark Nordeifel hatte zum Pressetermin eingeladen, denn die Kita St. Marien in Niederprüm ist erneut als Naturpark-Kita ausgezeichnet worden.