Wandertag : Großer Naturpark-Wandertag

Naturpark Wandertag Bettingen. Foto: TV/Paul-Jürgen Evertz

Bettingen (red) Beim Naturpark-Wandertag in Bettingen werden am Sonntag, 2. Juni, drei Touren angeboten, die vierte ist bereits ausgebucht. Die Angeboten: geführte Wanderung (neun Kilometer, mittelschwer), Start: 10 Uhr, Ende: 14 Uhr; geführte Wanderung (14,5 Kilometer, anspruchsvoll), Start: 10 Uhr, Ende: 14 Uhr; Führung durch die Baukultur in Bettingen (wie die Burg, siehe Foto), Start gegen 15 Uhr, Ende gegen 17 Uhr, kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Alle Touren beginnen und enden auf dem Parkplatz Haus Prümtal. Anmeldungen für die geführten Wanderungen sind noch vor Ort möglich. Info/Anmeldung (außer für Baukultur-Führung): Telefon 06561/94340; E-Mail:

info@eifel-direkt.de;

www.wandertag-suedeifel.de

