Bleialf/Südeifel (red) Das Streuobstbüro der Naturparke Süd- und Nordeifel muss alle Kurse wegen der gestiegenen Anzahl der Neuinfektionen mit COVID-19, für das Jahr absagen.

Davon betroffen sind der Grundkurs Obstbaum-Schnitt am Samstag, 7. November, in Bleialf, der Grundkurs Obstbaum-Schnitt am Samstag, 5. Dezember in der Südeifel und der Kurs zur Planung und Anlage einer Obstwiese am

Freitag, 20. November.