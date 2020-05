Waldbaden : Waldbaden - Auszeit in der Natur

Die Achtsamkeitstrainerin bietet auch Waldbaden an. Foto: Fotostudio Creativ, Echternach

Ernzen (red) Das Naturparkzentrum Teufelsschlucht in Ernzen bietet drei Termine für ein „Waldbad“ unter Anleitung an: am Samstag, 6. Juni, Sonntag, 5. Juli, und Sonntag, 6. September, jeweils um 10 Uhr.



Die Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin Beate Kneip gibt Anleitungen zu Übungen aus dem Qi Gong, der Meditation und der Achtsamkeitspraxis, um den Erholungseffekt des Waldes noch zu vertiefen. Die Gebühr beträgt zwölf Euro.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter Teleon 06525/933930 ist erforderlich.



