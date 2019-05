Naturschutz : Naturschutzbund plant für 2019

Vorstandswahlen beim NABU Südeifel Bei der Jahreshauptversammlung der NABU Gruppe Südeifel am 12.04.2016 wurde ausführlich über die Naturschutzarbeit vor Ort, vergangenen Veranstaltungen und die Finanzen des NABU Südeifel berichtet. Der Vorstand des Naturschutzbundes wurde durch die anwesenden Mitglieder entlastet und erneut gewählt. Erfreulicherweise bekommt der alte Vorstand künftig zusätzlich Verstärkung. Denn neben den „alten“ Vorsitzenden Michael Hahn und Markus Thies, dem Stellvertreter Jan Roeland Vos sowie den Beisitzern Hubert Heck, Marion Weber, Peter Brixius, dem langjährigem Kassenwart Stefan Höftman und Schriftführer Berthold Frensch unterstützen seit März 2019 Hubert Vogt, Bernd Haus und Helmar Schulz den Vorstand. Es wurde natürlich auch in die Zukunft geschaut: In diesem Jahr wird es den mittlerweile 8. Sensenkurs im Wirftal geben, eine Exkursion zur Haseler Mühle und auch die bekannte Fledermausnacht in der Mühlsteinhöhle in Hohenfels-Esslingen. Der NABU Südeifel setzt sich ehrenamtlich seit den 1970igern für Biotopflege, Artenschutz und Erhalt der regionalen Biodiversität ein. Weitere Informationen zum NABU Südeifel finden sie unter www.nabu-suedeifel.de Foto: NABU Corinna Albert. Foto: tv/Corinna Albert