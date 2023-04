Zehnjähriges Naturwanderpark Delux startet Jubiläumsprogramm

Als grenzüberschreitendes Projekt zur Tourismusförderung in der Region wurde vor zehn Jahren der Naturwanderpark Delux gegründet. Mittlerweile werden 24 Rundwanderwege in Premiumqualität in der Südeifel, den Luxemburger Ardennen und in der Region Müllerthal angeboten. Mit einer großen Pressekonferenz im Schloss Weilerbach wurde bereits an die Gründung erinnert, nun folgt die nächste Gelegenheit zum Feiern. Mit einem Festakt in der Nähe des Europa-Denkmals startet das Wanderparkteam am Sonntag, 7. Mai, in das Festprogramm am Dreiländereck im belgischen Ouren.