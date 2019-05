Eifelverein : Nazi-Vergangenheit? Eifelverein in der Kritik

Aachen/Prüm Aktivisten fordern die Mitglieder auf, einen Weg umzubenennen. Dazu nutzen sie eine ungewöhnliche Methode.

Und zwar auf dem 200 Kilometer langen Karl-Kaufmann-Weg, der von Nord nach Süd, von Brühl nach Trier verläuft. Dort haben Unbekannte ein paar Hundert Aufkleber an den Schildern angebracht. Zuständig für die Botschaften am Wegesrand ist die „Wandergruppe Eifelgold“, so steht es jedenfalls in einem anonymen „Bekennerschreiben“, das in diesen Tagen verschickt wurde. Die Identität der Spaziergänger ist unbekannt. Sie hatten nach eigener Auskunft 500 Schilder dabei, die sie auf dem Weg anbrachten. „Bildungspolitische Nachhilfe für den Eifelverein“ hat die Gruppe ihre Protestaktion genannt und die Umbenennung des Wegs gefordert. Denn jener Kaufmann, der zwischen 1904 und 1938 den Vorsitz im Eifelverein hatte, sei immerhin „ein kleines Rädchen in der Maschinerie der großen Volksgemeinschaft der Nazis“ gewesen. Das habe der Eifelverein sogar selbst in seiner Zeitschrift vor zwei Jahren festgehalten, steht in einem Begleittext der Gruppe. Der promovierte Jurist Kaufmann war Landrat, zunächst im Kreis Malmedy, später im Kreis Euskirchen. Er starb 1944 bei einem Luftangriff auf Bonn.