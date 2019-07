Neues Herzstück der Bitburger Fußgängerzone : Petersplatz hat Premiere bestanden

Beim Pittischfest wird bis tief in die Nacht gefeiert. Foto: Markus Angel

Bitburg Der neu gestaltete Petersplatz mitten in Bitburg ist fast fertig. Beim „Pittischfest“ hat er sich schon mal bewährt.

(ang)Der neu gestaltete Petersplatz in Bitburg hat am Freitagabend seine Feuerprobe als Festplatz – nach Meinung vieler Besucher – bestens bestanden. Das traditionelle „Pittischfest“ des Musikvereins der Stadt Bitburg lockte über den Abend verteilt bis in die Nacht mehrere Hundert Gäste und Besucher auf den neugestalteten Platz um das Bitburger Wahrzeichen, den Gäßestrepperbrunnen.