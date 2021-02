Politik : Neubau der Kita ist Thema im Rat

Irrel (red) Der Ortsgemeinderat Irrel tagt am Donnerstag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Bürger- und Gemeindehalle in Irrel. Themen sind der Forstwirtschaftsplan 2021, die Vergabe von Planungsleistungen für Freianlagen „Auf dem Werth“ und der Neubau der Kita Irrel.