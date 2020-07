Platz für neue Häuser in Bitburg : Nächster Schritt fürs Neubaugebiet Masholder

Das Neubaugebiet Am Boden in Masholder. Foto: TV

Bitburg (de) Der Traum vom eigenen Haus könnte sich in den kommenden Jahren für einige auch in Bitburgs Stadtteil Masholder erfüllen. Platz für 20 Baugrundstücke sowie drei Mehrfamilienhäuser mit sechs bis acht Wohnungen ist im Neubaugebiet Am Boden geplant.

Das Besondere: Das Gebiet liegt mitten im Dorf und nicht in Ortsrandlage. Mittendrin: ein landwirtschaftliches Anwesen, das Teil des neuen Baugebiets ist. Das Gebäude will der Investor und Erschließungsträger, die Firma Eifel-Haus Dockendorf, sanieren. Dort sollen ebenfalls Wohnungen entstehen. Besonders auch: Am Boden sind nur Häuser in „eifeltypischer Bauweise“ erlaubt. Also Satteldach, geringe Dachüberstände, keine Schwarzwaldbalkone oder mit Säulen gesäumte Hauseingänge.

Mit einstimmigen Beschlüssen haben Ortsbeirat und Bauausschuss das Planverfahren wieder einen Schritt weitergebracht: Die Verwaltung wurde beauftragt, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Dabei werden Behörden wie etwa Straßenbau- oder Naturschutzbehörden gehört, aber auch Bürger und Anlieger können sich mit Anregungen oder Kritik einbringen.