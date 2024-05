Ganz neues Erlebnis Virtual Reality im freien Fall: Neue Attraktion im Eifelpark Gondorf

Gondorf · Die VR-Technologie katapultiert Fahrgäste in wenigen Sekunden aus Gondorf in eine völlig neue Welt. Wir wissen, was sich in dieser virtuellen Realität abspielt – und wie die Technik dahinter funktioniert.

22.05.2024 , 13:36 Uhr

Durch die VR-Brille sehen die Fahrgäste eine futuristische Stadt, durch die sie mit einem Rennwagen düsen. Foto: TV/Franziska Trampert