In der Eifel „Blätter im Wind“: Was es mit der neuen Bestattungsform auf sich hat und was sie kostet

Blätter im Wind sind ein Symbol der Leichtigkeit. Eine neuen Rasen-Urnengrabstätte auf dem Friedhof in Fließem nimmt dieses Symbol auf. Zwischen zwei Steinstelen sind geschwungene Edelstahlstangen montiert, an denen Blätter aus gehärtetem Glas befestigt werden können. Die Blätter haben unterschiedliche Farben und Größen. Sie stehen, wie sonst Grabsteine oder Kreuze, für die Verstorbenen, deren Urnen unter der Skulptur, unter dem jeweiligen Blatt, beerdigt sind. Wenn sich die Angehörigen ein Blatt ausgesucht haben, werden Name, Geburts- und Sterbedatum und, wenn gewünscht, auch ein Bild darauf eingraviert.