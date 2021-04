BITBURG : Alkoholbedingtes öffentliches Erbrechen ist verboten

BITBURG Die Bitburger Stadtverwaltung hat aufgrund gesetzlicher Veränderungen ihre Gefahrenabwehrverordnung überarbeitet.

„Ich finde das asozial und das ist auch nicht hinnehmbar“, sagt Joachim Kandels und bezieht sich damit auf einen Aspekt, der auch in der sogenannten Gefahrenabwehrverordnung der Stadt berücksichtigt wird. In dieser Verordnung ist festgehalten, was zur „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen in der Stadt Bitburg“ verboten ist.