Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Eine starke Frau für Wolfsfeld: So tickt die neue Ortsbürgermeisterin Janine Fischer

Seit 13 Jahren wohnt Janine Fischer nun schon in der von ihr renovierten "Alten Schule" im Wolfsfelder Ortskern. Foto: Nils Straßel

Vom Niederrhein in die Eifel, für Liebe und Karriere. Ein Lebensweg, der Janine Fischer erst kürzlich zur Chefposition in Wolfsfeld geführt hat. Ein Amt, das in der Eifel und deutschlandweit eher selten von einer Frau bekleidet wird. Der Volksfreund stellt vor, was die 36-Jährige ausmacht und wie sie sich in ihrer neuen Rolle fühlt.