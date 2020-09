Bildung : Neue Fünftklässler am Vinzenz-von-Paul-Gymnasium

Die 5b des Vinzenz-von-Paul-Gymnasiums. Foto: Vinzenz-von-Paul-Gymnasium

Niederprüm (red) Am Niederprümer Vinzenz-von-Paul-Gymnasium hat das neue Schuljahr begonnen – im Regelbetrieb mit Präsenz­unterricht in voller Klassenstärke. 35 Neuankömmlinge gehen in die 5a und 5b. Wegen des Corona-Infektionsschutzes haben die Schulleitung, die Klassenlehrer und -sprecher die neuen Schülerinnen und Schüler nach Klassen getrennt begrüßt.

Die 5a des Vinzenz-von-Paul-Gymnasiums. Foto: Vinzenz-von-Paul-Gymnasium