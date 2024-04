Kunst in der Eifel „New York in the Forties“ – Haus Beda zeigt Fotografien von Andreas Feininger

Sein künstlerischer Ruf ist wie ein Donnerhall, sein Werk schier unüberschaubar. Andreas Feininger gehört zu den Pionieren der Fotokunst, prägte ab den 1940er Jahren Nachwuchskünstler rund um den Globus und setzte seiner Wahlheimat New York ein fotografisches Denkmal, das bis heute das Bild des Big Apples prägt. Die Neue Galerie im Haus Beda zeigt unter dem Titel „New York in the Forties“ ab Sonntag, 7. April, 93 Werke des Ausnahmekünstlers.