Freizeit : Neue Genüsse auf alten Trassen

Bitburg/Prüm/Daun Wo einst die Dampf- und Elektroloks über die Schienen rumpelten, kann man heute mit dem Fahrrad über die ehemaligen Bahntrassen fahren. Der Fotograf und Autor Ernst Wrba hat darüber einen neuen Freizeitführer geschrieben und ist dabei auch mehrfach in der Region fündig geworden.

Radfahren boomt. Angeheizt wird der Trend derzeit massiv durch die Corona-Krise. Die Verkaufszahlen in den Fahrradläden explodieren – viele Händler kommen kaum noch den Anfragen hinterher. Und auch die insgesamt zehn Zählstationen, die das Land am Radwegenetz der Eifel unterhält, verzeichnen einen gewaltigen Anstieg der Nutzerzahlen.

Da kommt der neue Freizeitführer von Ernst Wrba, erschienen im Droste-Verlag, genau zur richtigen Zeit. In „Radeln für die Seele“ stellt er die „entspannendsten“ Fahrradtouren auf alten Bahntrassen in Rheinland-Pfalz vor.

Aufgeteilt hat er die insgesamt 15 Tipps in drei Kategorien. So bieten die Auszeittouren laut Autor „herrliche Naturerlebnisse, von blühenden Landschaften bis zu bunten Schmetterlingen ist alles dabei“. Dann gibt es noch die Panoramatouren mit „grandiosen“ Weitblicken, während man bei den Entschleunigungstouren auf der Strecke auch „besinnliche“ Ruheorte zum Pausieren findet.

Und noch eine Tour startet in Pronsfeld: die Panoramatour über den Enztalradweg nach Neuerburg. „Wer am Abschluss noch Lust hat, einen fantastischen und malerischen Blick auf die gesamte Altstadt im engen Enztal zu genießen, sollte den Aufstieg zum Aussichtspunkt Kanzel nicht scheuen. (…) Der Eindruck von dort bleibt unvergesslich“, sagt er.

Auch dem Kyll-Radweg zwischen Jünkerath und Losheim widmet der Autor ein Kapitel. Auf diesem Abschnitt gefallen ihm besonders die lauschigen Täler der Kyll und die sanften Höhen, von denen man fantastische Aussichten auf die Hügel der Westeifel genießen könne. Was er bei Druck des Buches noch nicht wissen konnte: Die Glaadter Hütte in Jünkerath, von ihm noch als schönste Einkehrmöglichkeit auf der Strecke hervorgehoben, ist leider vorerst geschlossen. Ob sie nochmal eröffnet wird, ist ungewiss.

Auch an der Mosel und im Hunsrück wird man fündig: So fährt man bei der Entschleunigungsstour von Hermeskeil bis Ruwer auf einem großen Teil der Strecke durchs Ruwertal. Früher fuhr dort die Hochwaldbahn – auch Ruwertalbahn genannt – von Trier über Hermeskeil bis Türkismühle. An den Wochenenden von Mai bis Oktober gibt es auch einen Radlerbus, den man am besten vorher online reserviert.