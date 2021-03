Musik : Sopranistin Kerstin Bauer ist neue Gesangslehrerin an der Kreismusikschule Bitburg-Prüm

Bitburg Die Sängerin Kerstin Bauer aus Trier wird ab sofort an der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm das Fach Gesang unterrichten und das Lehrerkollegium der Schule bereichern.

2008 begann Kerstin Bauer ihre klassische Gesangsausbildung an der Musikhochschule Köln. Danach studierte sie an der Manhattan School of Music in New York und schloss ihr Gesangsstudium ab. Meisterkurse bei Brigitte Fassbaender oder Diana Soviero vervollständigten ihre Ausbildung. Anschließend arbeitete sie als Sopranistin.