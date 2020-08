Straßenbau : Neue Hindernisse auf der Nimstalstrecke

Seffern/Schleid/Bickendorf (aff) Ein Hangrutsch blockiert bei Seffern seit Februar eine Straßenhälfte der Landesstraße 5, eine provisorische Ampelanlage reguliert dort seitdem den Verkehr (der TV berichtete). Nun tauchen weitere Probleme auf.

Aus Fahrtrichtung Bitburg weist ein Schild seit Wochenbeginn auf die immer größeren Straßenschäden hin. „Die Straße ist schon länger nicht mehr in einem guten Zustand, nun ist er so schlecht, dass einfach darauf hingewiesen werden muss“, sagt Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein. An beiden Stellen sei das Verfahren zur Erneuerung bereits angelaufen, allerdings werde es jeweils noch etwas dauern, bis dort gearbeitet werden kann. Der Abschnitt zwischen Rittersdorf und Bickendorf sei schon länger im Planungsprogramm und werde hoffentlich auch zur gegebenen Zeit ins Investitionsprogramm aufgenommen, sagt Enders. Wann genau sei aber noch ungewiss.