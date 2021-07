Natur : Neue Hinweistafeln in den Wäldern der Verbandsgemeinde Speicher

Verbandsvorsteher Manfred Rodens, Forstamtsleiter Jürgen Weis und Revierförster Michael Kronenberg (von rechts) an einem der neuen Informationsschilder. Foto: Karin Metzen-Karb

Speicher (red) Auch in den Wäldern der Gemeinden im Forstverband Speicher macht sich der Klimawandel bemerkbar. Die beiden trockenen Jahre 2019 und 2020 haben ihre Spuren an den Bäumen hinterlassen. So hat vor allem die Fichte unter der Trockenheit und Dürre der letzten beiden Sommer sehr gelitten.

