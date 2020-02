Info

Das Wintersportgebiet Schwarzer Mann wird von einem Zweckverband betrieben, an dem die Verbandsgemeinde (VG) Prüm zu vier Neunteln beteiligt ist und der Eifelkreis Bitburg-Prüm zu fünf Neunteln. Das ist eine Folge der Kreisreform von 1970, als der Altkreis Prüm mit dem Altkreis Bitburg zusammengeschlossen wurde. Aufgabe des Zweckverbands ist die „Entwicklung und Förderung des Fremdenverkehrs“ auf dem Schwarzen Mann.

Was geboten wird: Das Wintersportgebiet, auf einer Höhe von 700 Metern gelegen, verfügt über zwei Abfahrtspisten von 900 und 700 Metern, eine Rodelbahn und mehrere Loipen für den Skilanglauf. Zudem sind Wanderwege ausgeschildert.

Liftbetrieb: In der vergangenen Wintersaison 2018 gab es laut André Hillen, Pächter des Blockhauses Schwarzer Mann, nur fünf Tage, an denen der Lift in Betrieb war. Denn der Liftbetrieb ist davon abhängig, ob genügend natürlicher Schnee fällt. Deshalb sind auch Jahre ohne Liftbetrieb möglich – so wie bislang in der Saison 2019/20.