Kultur : Neue Infotafeln in und um Mettendorf

Neue Infotafeln in und um Mettendorf

Mettendorf Insgesamt wurden alte Wegekreuze und Kapellen mit 16 neuen Infotafeln versehen.

Denkmäler erinnern an die Vergangenheit, sie tragen dazu bei, dass unsere Kulturgeschichte nicht in Vergessenheit gerät. Dies dachte sich auch Rudi Willems vom Eifelverein Mettendorf-Sinspelt. Er hatte daher die Idee, die Bedeutung der alten Wegekreuze und Kapellen in und um Mettendorf mit neuen Info-Tafeln wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rufen.