DREIS : Neue Innungsspitze der Dachdecker

DREIS Markus Berg aus Erden an der Mosel ist der neue Innungsmeister.

Seit Ende Februar hat die Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich eine neue Führungsspitze. Markus Berg von Berg Dach und Schiefer aus Erden/Mosel ist neuer Obermeister. Der 39-jährige Dachdeckermeister löst damit den langjährigen Obermeister Karl-Josef Simon ab, der nicht mehr für das Amt antrat. Die Innungsversammlung wählte zudem bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Serwaty in Dreis den 36-jährigen Christoph Althoff zum stellvertretenden Obermeister.

Althoff hat erst vergangenes Jahr die Geschäfte seines Schwiegervaters Günter Herges von der Dachdeckerei Herges in Mülheim an der Mosel übernommen. Er ist Dachdecker- und Zimmermeister. Somit sind zwei junge Meister für die nächsten fünf Jahre an der Spitze der Innung. Berg und Althoff wurden ebenso als Delegierte zur Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region und zum Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Rheinland-Pfalz von der Innungsversammlung gewählt. Markus Berg kennt das Innungsleben schon einige Jahre, er war zuvor Beisitzer und zuletzt Lehrlingswart.