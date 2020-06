Mobilität : Neue Ladestation für E-Autos

Kyllburg In der Stadt Kyllburg gibt es jetzt am Marktplatz eine öffentliche Ladestation für Autostrom von innogy. Die Infrastruktur steht für alle Nutzer von Elektroautos zur Verfügung.

Michael Arens, Leiter der Region Trier bei innogy, erläuterte: „Elektroautos laden an innogy Ladesäulen 100 Prozent Ökostrom und sind für alle Nutzer rund um die Uhr zugänglich. Bis Mitte des Jahres haben wir in der Region Trier zusätzlich zu den bereits in Betrieb befindlichen Ladesäulen in Kooperation mit unseren Partnerkommunen insgesamt 70 Ladesäulen in die öffentliche Nutzung übergeben.“