Kirche : Neue Ministranten aufgenommen

Anlässlich des Erntedankfestes wurden 14 Jungen und Mädchen aus Messerich, Meckel, Dockendorf und Wolsfeld in die Gruppe der Ministranten aufgenommen. Unter dem Motto „Gaben unserer Erde – Früchte unserer Arbeit“ haben die Kinder der Kita Wolsfeld die Gottesdienstbesucher mit einem Erntelied zur Gabenbereitung erfreut. Der Männergesangverein Meckel umrahmte die Hl. Messe und Pfarrer Frank-Oliver Hahn führte die Messdiener in ihren Dienst ein. Die Leitungen der Ministranten in Meckel haben Anita Grüber, in Dockendorf Anna Leisen, in Messerich Vera Dahm und Rainer Enser und in Wolsfeld Sandra Hoffmann. Das Bild zeigt einen kleinen Teil der gesamten Ministrantur der vier Kirchengemeinden. Im Anschluss fand im Jugendheim das Erntedankfest statt. (Foto: Sandra Hoffmann). Foto: TV/Sandra Hoffmann