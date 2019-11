Bitburg Krankenpfleger können ab dem kommenden Jahr wohl wieder in Bitburg ihre Ausbildung machen. Das Marienhaus Klinikum eröffnet eine Außenstelle in der Stadt.

Rund 1900 Pfleger fehlen derzeit in Rheinland-Pfalz. Und im Süden der Eifel ist der Fachkräftemangel besonders groß. Zum einen, weil immer mehr junge Leute aufs Land ziehen. Und zum anderen, weil die Region rund um Bitburg sehr nah an Luxemburg liegt, wo die Krankenhäuser deutlich höhere Löhne zahlen.

„Wir haben immer größere Probleme, Auszubildende zu finden“, sagt daher Christoph Wagner, Kaufmännischer Verbunddirektor des Marienhaus Klinikums Eifel. Vor allem am Standort in Bitburg werde es immer schwieriger, die Stellen in den Stationen zu besetzen. Das könnte sich aber, so hofft Wagner, im nächsten Jahr ändern.