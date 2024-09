Neue Schulbaurichtlinie schafft mehr Möglichkeiten Regino-Gymnasium Prüm: Hochwasser zwingt zum Umdenken bei Turnhallenneubau

Zwei Hochwasserereignisse in drei Jahren, von denen jeweils die Turnhalle des Regino-Gymnasiums betroffen war – das lässt die ursprünglichen Planungen für den Neubau in einem anderen Licht erscheinen (der TV berichtete). Auf Antrag der SPD-Fraktion im Kreistag Bitburg-Prüm hat die Verwaltung sich in der Sitzung am Montag zum aktuellen Stand der Baumaßnahme geäußert.