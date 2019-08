Kommunen : Bunte(re) Runde, starke Momente

Prüm Der neue Rat der Verbandsgemeinde Prüm hat sich konstituiert. Und bietet neben geänderten Verhältnissen in seiner ersten Sitzung auch einen für viele bewegenden Augenblick.

Auf in die neue Ratsarbeit: Bevor er sie alle vereidigt, schwört Aloysius Söhngen (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Prüm, die neuen Mitglieder ein, auf ihre Pflichten, aber auch auf ihre Rechte. Ganz oben stehe das Gemeinwohl. „Aber Sie können frei entscheiden. Sie sind an keinerlei Weisungen gebunden.“

Neue Verhältnisse, andere Konstellationen und gleich in der ersten Sitzung ein paar Neinsager, die per Abstimmung zeigen, dass sie nicht immer mit der Herde traben wollen: Dass es im Rat der Verbandsgemeinde Prüm öde wird, braucht man nicht zu erwarten. Das sind nicht die schlechtesten Aussichten.

Aber gewählt werden müssen sie ja trotzdem. Und siehe: Auch wenn alle mit deutlicher Mehrheit der 33 anwesenden Ratsmitglieder (drei fehlen entschuldigt) in ihre Posten gehoben werden, gibt es doch auch Gegenstimmen. Vier bei Johannes Kuhl, der für die stärkste Fraktion, die CDU (15 Sitze), antritt, vier bei Rudolf Johanns (FWG, zehn), sechs bei Paula Sonnen (SPD, fünf).

Vielleicht ein Hinweis darauf, dass andere Zeiten angebrochen sind im Rat: Söhngen muss mit neuen Verhältnissen zurechtkommen. So fehlt ihm nicht nur Parteifreundin Mathilde Weinandy, bisher CDU-Fraktionsvorsitzende, die nach der verlorenen Stadtbürgermeisterwahl im Mai auf alle Mandate verzichtete (der TV berichtete). Auch die bequeme, absolute CDU-Mehrheit im Rat ist perdü. Stattdessen führt zum Beispiel der neu gewählte Stadtbürgermeister Johannes Reuschen eine kräftiger gewordene FWG-Fraktion an.

Reuschen darf dann bei der Beigeordnetenwahl zusammen mit Alicja Freya van Cuyck (Bündnis 90/Die Grünen) – die beiden werden als jüngste Ratsmitglieder ausgeguckt – die Auszählung vornehmen. Geht alles sauber über die Bühne, Söhngen dankt: „Für so junge Leute habt ihr das sehr ordentlich gemacht.“

Ein Fragezeichen hinterlässt Annette Schürmann, für Bündnis 90/Die Grünen angetreten und gewählt: Sie hat die Runde der vier Mandatsträger verlassen und sitzt fraktionslos im Rat. Warum? So richtig klar wird es nicht, man hält sich bedeckt. Auf TV-Anfrage sagt Annette Schürmann lediglich, dass sie sich trotz gewisser Diskrepanzen „durchaus in der Lage“ sehe, „die Grünen angemessen repräsentieren zu können“ und sich „selbstbestimmt und vor allem respektvoll“ in die Ratsarbeit einbringen wolle. Wie gesagt: Fragezeichen.