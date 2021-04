Historie : Ferschweiler lässt alte Hausnamen wiederaufleben

Der Name wird von der damaligen Nutzung abgeleitet. Foto: TV/Ansgar Dondelinger

Ferschweiler Der Naturpark Südeifel Plexiglasschilder mit Hausnamen an 112 Häusern. Damit soll ein alter Brauch in Erinnerung gerufen und die Geschichte des Dorfes erzählt werden.

Die Entstehung von Nachnamen begann in Italien und Frankreich bereits im 12. Jahrhundert. Langsam breitete sich diese Entwicklung nach West- und Mitteleuropa aus und war im Wesentlichen im 16. Jahrhundert abgeschlossen. Vorher gab es nur Vornamen.

Die Bewohner eines Hauses wurden umgangssprachlich nicht mit ihrem Familiennamen bezeichnet, sondern mit ihrem Hausnamen, der dem Vornamen jeweils vorangestellt wurde. Zudem kam es oft vor, dass der Name des Hauses auch etwas über die Nutzung des Gebäudes verriet.

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden.

In Ferschweiler sind die alten Hausnamen jetzt sichtbar auf Plexiglasschildern an 105 Häusern angebracht, 112 sollen es am Ende sein, um die regionale Identität zu stärken und die Hausnamen wieder ins Gedächtnis der Menschen zu rufen. Auf den Schildern stehen jeweils der Namen des Hauses sowie die Erklärung zur Herkunft des Hausnamens, soweit bekannt. Beispielsweise ist der Hausname „Schull“ abgeleitet davon, dass dort der Sohn eines Lehrers wohnte.