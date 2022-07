Wohnen im Alter : Selbstbestimmt leben und Hilfe, wenn nötig: Caritas eröffnet neue Senioren-WG in Speicher

Die Caritas hat in der Bahnhofstraße in Speicher eine ambulant betreute Wohngemeinschaft und eine Tagespflege eröffnet. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Speicher In Speicher sind die ersten Mieter in die neue ambulant betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen eingezogen. In Kürze ist auch die Tagespflege im gleichen neu errichteten Gebäude in der Bahnhofstraße so weit, dass sie starten kann.