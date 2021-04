Straßenbau : Achtung! Vorfahrt geändert

Prüm (sn) Das kann ins Auge gehen. Weil die Fahrbahn auf der B 51 zwischen Rommersheim und Dausfeld saniert werden muss, ist die Straße noch bis einschließlich Dienstag, 20. April voll gesperrt. Damit es im Einmündungsbereich der B 410/B 265 bei Prüm zu einem reibungslosen Fluss aus Richtung Köln in Richtung A 60 kommt, wird für den Zeitraum der Umleitungsphase die Verkehrsführung abgeändert.

Der Verkehr aus Richtung Dausfeld in Richtung B 265 Anschlussstelle Rommersheim, und umgekehrt, erhält in dieser Zeit die Vorfahrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein in einer Pressemitteilung mit. Der Verkehr aus Richtung Prüm in Richtung Anschlussstelle Rommersheim und in Richtung Dausfeld hat ein Stopp-Schild bekommen. Besonders Einheimische müssen aufpassen, dass sie nicht in alter Gewohnheit in diesem Bereich einfach durchfahren. Wie die Polizei in Prüm auf TV-Anfrage mitteilt, gab es am Dienstag bereits einen Unfall mit Blechschaden. Foto: Stefanie Glandien