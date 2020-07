Staatsanwaltschaft hat noch keine Anklage erhoben : Neue Vorwürfe gegen früheren Beamten der Ausländerbehörde

Zwei- bis dreimal habe der ehemalie Eifeler Beamte Marihuana von einem Clanmitglied gekauft. Das ist der einzige Vorwurf, den der frühere Mitarbeiter der Kreisverwaltung einräumt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen einen früheren Eifeler Beamten, der Akten an einen libanesischen Schleuser ver- und Drogen bei ihm eingekauft haben soll. Zudem steht der Vorwurf im Raum, der Mann habe Dienstgeheimnisse ausgeplaudert.

Drei Mitglieder einer libanesischen Familie müssen sich seit vergangener Woche vor dem Landgericht Trier verantworten. Der Clan, der zuletzt in Bitburg gelebt hat, soll unter anderem Flüchtlinge nach Deutschland und in die Niederlande geschmuggelt haben. Weswegen die Männer, darunter der mutmaßliche Kopf der Bande, im Oktober letzten Jahres auch bei einer großen Razzia in der Eifel verhaftet wurden.

Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Trier aber nicht nur gegen die Libanesen, sondern auch gegen einen früheren Beamten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm (der TV berichtete). Der inzwischen entlassenen Mitarbeiter der Ausländerbehörde steht seit vergangenem Herbst im Verdacht, einem Clanmitglied Kopien von Verwaltungsunterlagen verkauft zu haben. Zudem hatte er eingeräumt, zwei- bis dreimal Marihuana bei der Bande gekauft zu haben.

Wegen „Bestechlichkeit“ und „dem unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln“ wird daher weiterhin ermittelt, bestätigt der Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf TV-Anfrage. Es stünde inzwischen aber noch ein weiterer Vorwurf im Raum.

So verdächtige die Strafverfolgung den ehemaligen Mitarbeiter der Kreisverwaltung inzwischen auch, einer Bekannten am Telefon Einzelheiten aus ausländerrechtlichen Verfahren und Polizeieinsätzen augeplaudert zu haben. Was ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht bei der Verwaltung wäre. Und somit „eine Verletzung des Dienstgeheimnisses“, wie das juristisch heißt.

Belegt ist das nicht. Die Ermittlungen der Polizei, sagt Fritzen, dauerten an. Anklage habe die Staatsanwaltschaft noch nicht erhoben. Der Beschuldigte bestreite die ihm vorgeworfene Bestechlichkeit, sagt der Chefankläger.

Ob und wie sich die Taten im Einzelnen abgespielt haben, könne daher erst nach Abschluss der Ermittlungen beurteilt werden, sagt Fritzen. Gleiches gelte für die Nachfrage des Volksfreundes, ob der Beschuldigte den Libanesen im Dienst kennenlernte oder, ob er anderweitig Kontakt zum Clan geknüpft hatte.