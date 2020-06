Ehrenamt : Neue Webseite bietet Wegweiser für engagierte Menschen

Monika Dondelinger ist seit fünf Jahre ganz vorne dabei bei der engagierten Stadt Bitburg. Foto: TV/Nora John

Bitburg Eine neue Webseite bietet jetzt einen Wegweiser für Menschen, die sich eine Aufgabe in einem Verein oder einer Institution suchen möchten. Hervorgegangen ist diese neue Plattform aus dem Netzwerk Engagierte Stadt Bitburg.

Sie haben Zeit und möchten sich ehrenamtlich engagieren, wissen aber nicht so recht wie? Als Sänger in einem Chor, als Übungsleiter im Sportverein, bei der Bitburger Tafel, als Gastgeber für ausländische Studenten oder als Nachhilfelehrerin für Migrantenkinder? Welche Vereine suchen neue Mitglieder oder ehrenamtliche Helfer? Was machen die Vereine und Institutionen und welche Vorteile bringt es, wenn man sich genau dafür entscheidet? Und nicht zuletzt: Wen kann ich ansprechen? Diese und noch viel mehr Fragen beantwortet eine neue Internetseite, die unter bitburger-engagement-netz.de zu finden ist.

Dort gibt es außerdem Informationen zur Ehrenamtskarte und überhaupt zur Ehrenamtsstrategie. Mittlerweile sind schon viele Vereine und Institutionen auf der Webseite zu finden. Diejenigen, die noch nicht dabei sind, können ein Formular ausfüllen, bei dem sie angeben, in welchem Bereich sie tätig sind, ob sie neue Mitglieder oder Helfer suchen. Der Kontakt der Interessenten mit den Vereinen wird dann direkt aufgenommen.

Info Engagierte Stadt Das bundesweite Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ ist 2015 mit 50 Städten und Gemeinden gestartet und geht im Juli 2020 in eine dritte Phase. Die dritte Phase wird von diesen Partnern auf Bundesebene getragen: Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bertelsmann-Stiftung, Breuninger-Stiftung, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Joachim-Herz-Stiftung, Körber-Stiftung und Robert-Bosch-Stiftung. Die Partner fördern über das Programm seit 2015 nicht nur den Aufbau neuer Kooperationen im Bereich des Engagements und der Beteiligung, sondern stellen auch ihre Erfahrungen und Kompetenzen zur Verfügung. „Als neuer Projektpartner wollen wir unsere Expertise einbringen und Kommunen aus Rheinland-Pfalz einladen, sich in das bundesweite Netzwerk einzubringen. Teilnehmende Städte und Gemeinden unterstützen wir mit jeweils 10♦000 Euro“, erläuterte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In den ­Städten und Gemeinden arbeiten ­Politik, Verwaltung, gemeinnützige Akteure, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe zusammen, um eine lebendige Bürgergesellschaft zu schaffen. Mitmachen können Städte, Gemeinden und Stadtteile mit 10♦000 bis 250♦000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Hervorgegangen ist die Webseite aus dem Netzwerk Engagierte Stadt Bitburg. Monika Dondelinger vom Caritasverband Westeifel gehört zu dem Team, die von Anfang an bei dem Netzwerk dabei war und auch an dieser Informationsplattform beteiligt ist. „Wenn alle ihr eigenes Süppchen kochen, geht häufig der Überblick oder auch das Vertrauen, ob hinter den Angeboten vertrauenswürdige Menschen stehen, verloren“, sagt sie über die Vorteile einer Bündelung aller Akteure. Das habe sich auch jetzt in der Corona-Krise gezeigt.

Lesen Sie auch Flüchtlingshilfe : Alle Ansprechpartner auf einen Klick

Monika Dondelinger war von Anfang an dabei bei der Engagierten Stadt Biburg und kann einiges erzählen, wie es dazu kam und was in den fünf Jahren von Beginn bis heute passiert ist.

Angefangen hat alles im Jahr 2015. Damals hatte sich die Stadt Bitburg beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie fünf Stiftungen für das Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ beworben. Ausgeschrieben war diese für Städte zwischen 10♦000 und 100♦000 Einwohnern. Allerdings konnten die Kommunen sich nicht selbst bewerben. Deshalb übernahm der Caritasverband als Kooperationspartner federführend die Bewerbung.

Und das Netzwerk von Caritas und der Stadt konnte offenbar punkten. Bitburg gehörte zu den 50 Kommunen, drei davon in Rheinland-Pfalz, unter 275 Bewerbungen, die ausgewählt wurden. Schon zwei Monate später nahm der Arbeitskreis mit Vertretern von sozialen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen sowie Vertretern der Stadt Bitburg die Arbeit auf.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Bürger arbeiten an Engagementstrategie für Bitburg mit

Ziel dieser Arbeit ist es, einen roten Faden und einen Handlungsrahmen zu schaffen für alle, die sich engagieren möchten. Auch die Bürger waren eingeladen, sich zu beteiligen. Unter anderem gab es eine Bestandserhebung, um die Engagementskultur in Bitburg weiterzuentwickeln. Themen dabei waren zum Beispiel Mobilität, Integration von Flüchtlingen.

Im Rahmen des Netzwerkes Engagierte Stadt gab es finanziellen Zuwendungen, mit denen die Aufstockung von Arbeitstellen, aber hauptsächlich Maßnahmen wie ein Vereinsfest, Broschüren und Ähnliches bezahlt werden konnten. Für Monika Dondelinger war aber vor allem die fachliche Begleitung wichtig. Es habe unter anderem Netzwerktreffen gegeben, bei denen man sich auch mit den Akteuren anderer Städte austauschen konnte.

2017 wurde ein neuer Förderantrag gestellt. Dabei konnten nur Kommunen berücksichtigt werden, die in der ersten Phase nachweisen konnten, dass sie vor Ort Netzwerke aufgebaut haben. Auch diesmal war Bitburg erfolgreich bei der Bewerbung und konnte in die zweite Phase starten, bei der es weiter die fachliche und in geringerem Rahmen eine finanzielle Unterstützung gab.

Lesen Sie auch Hilfe aus einem Guss: Bitburg will Flüchtlinge und ältere Menschen unterstützen

In dieser zweiten Phase wurde das Vereinsfest 2018 organisiert, bei dem das Bitburger Engagement-Netz sowie Angebote und Leistungen rund um das Ehrenamt präsentiert wurden. Ein zweites Vereinsfest in dieser Art war für dieses Jahr vorgesehen, musste coronabedingt aber auf das kommende Jahr verschoben werden.

Doch diese Präsentation ist jetzt auch auf der Webseite zu sehen. Hier finden Interessierte alle Informationen rund um die Engagierte Stadt und Möglichkeiten, sich selbst einzubringen. Noch liegt die Federführung beim Caritasverband. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.

Wie Bitburgs Pressesprecher Werner Krämer auf Anfrage schreibt, brauche es bis zur endgültigen Übernahme noch etwas Zeit. „Das Ganze muss einfach noch abgestimmt werden. Wie umfänglich sind die anfallenden Arbeiten? Wer macht was? Kann der anfallende Arbeitsumfang von einem Team gemeistert werden oder ist eine Neueinstellung notwendig?“ Wenn ja, müsse laut Krämer der Stellenplan geändert und ein Arbeitsplatz neu ausgestattet werden.