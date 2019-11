Handel : Gemeinsam für Bitburgs Süden

Bitburg Bei der Versammlung des Bitburger Gewerbevereins im Frühjahr ist ein neuer Arbeitskreis gegründet worden. Diese Gruppe, die die Südstadt voranbringen möchte, hat hinter den Kulissen mit der Arbeit begonnen.

Noch ist der Arbeitskreis Südstadt nicht öffentlich in Erscheinung getreten. „Wir sind noch am Anfang“, sagt Jan Müller, der diese im Frühjahr gründete Gruppe leitet. Das heißt aber nicht, dass noch nichts passiert ist in der Zwischenzeit. „Wir haben gemerkt, dass sich einige Mitglieder nicht richtig vom Gewerbeverein vertreten gefühlt haben“, sagt Müller über die Motivation eine weitere Arbeitsgruppe zu gründen.