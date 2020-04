Neuer Blick auf die Radarstation Prüm : Bundesanstalt bereitet Abriss vor

Prüm Am Schwarzen Mann ist auf der ehemaligen „Prüm Air Station“ der US-Streitkräfte kräftig geräumt und geschnitten worden. Der Bund bereitet dort den Abriss der Altbauten vor, plant zwei Windräder und versucht, Vandalismus zu unterbinden.

Ungewohnte Ansichten: Das Gelände der Prüm Air Station am Schwarzen Mann, von den meisten Eifelern nur „Radarstation“ genannt, ist radikal freigeschnitten worden. Seitdem sieht man auf nahezu einen Blick, was dort alles an – meist grundhässlichen – militärischen Zweckbauten steht und stetig verfällt, seit die Amerikaner die Anlage 2004 nach 50 Dienstjahren auf- und an die Bundesrepublik zurückgaben (der TV berichtete; siehe Info).