Tempus-Chef spricht von „perfekter Betriebsaufnahme“ : Neuer Busverkehr in der Südeifel kommt ins Rollen

Irrel In der Südeifel fahren seit Montag neue Busse. Die Firma Tempus Mobil hat den Betrieb übernommen. Und bislang scheint alles glatt zu laufen.

Die Befürchtungen sind groß gewesen, dass es in der Südeifel mit dem Start des neuen Linienbündels zu Chaos kommen wird. Doch bislang deutet nichts darauf hin. „Für die Kürze der Zeit, hatten wir eine perfekte Betriebsaufnahme“, sagt Andreas Winter, Geschäftsführer der Firma Tempus Mobil, die seit Montag zwischen Trier, Bitburg, Irrel und Echternacherbrück unterwegs ist: „In der Rekordzeit von sechs Monaten haben wir in Irrel einen komplett neuen Betrieb aufgebaut.“

Fahrausfälle habe es gar keine gegeben, sagt der Chef des Unternehmens. Das bestätigt auch ein Blick auf die Homepage des Verkehrsverbundes Trier (VRT), wo von Problemen ebenfalls keine Rede ist. Alle Busse hätten am Montag pünktlich den Betriebshof im Irreler Gewerbegebiet Zweikreuz verlassen. Es sei später lediglich, wegen des Verkehrs, zu einigen Verspätungen gekommen. Weitere Probleme, die an den ersten Tagen so auftraten: Dreimal fuhren Busse an Haltestellen vorbei, etwa in der Gemeinde Olk. Der Grund: Die Fahrer hätten die unbeleuchteten Haltepunkte nicht als solche erkannt, sagt Winter: Tempus habe aber sofort Kleinbusse nachgeschickt, um die Wartenden abzuholen. Und mancher Bus war wohl am Morgen schon überfüllt, weil man bei den Planern des VRT die Kapazitäten unterschätzt hatte.