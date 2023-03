Neuer BVB-Geschäftsführer Waschechter Eifeler leitet künftig Geschäfte von Bitburger Schwimmbad, Stadthalle und Beda-Markt

Er hatte keine Zeit zu verlieren: Erst in der Nacht zum Samstag kam Ingo Maiers aus dem Urlaub nach Hause. Kein Grund, sich nicht schon wenige Stunden später den Beda-Markt anzusehen. Das Event, dass der 48-Jährige schon „seit vielen Jahren von außen kennt“, besuchte er diesmal jedoch nicht rein privat. Es ist der vorerst letzte Markt, den er nicht in verantwortlicher Position mit organisiert. Maiers übernimmt am 1. April die Geschäftsführung der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg (BVB).