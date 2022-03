Gesundheit : Allgemein-Chirurgie im Prümer Krankenhaus erhält Zuwachs

Prüm Peter Marek ist seit Februar neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Joseph-Krankenhaus Prüm. Die Prümer Chirurgie wird weiterhin im Kollegialsystem geführt.

Wie Chefarzt Peter Marek im Krankenhaus Prüm arbeiten will

Im St. Joseph-Krankenhaus möchte Marek in enger Zusammenarbeit mit Ursula Josupeit und in Kooperation mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten die bestmögliche und sinnvolle ambulante und stationäre Betreuung der Bevölkerung gewährleisten.

„Die Patientinnen und Patienten in und um Prüm optimal zu versorgen, darauf freue ich mich sehr“, sagt der neue Chefarzt Marek, „hierbei möchte ich ein Leistungsspektrum von der einfachen und komplexen Hernien-Chirurgie (wie etwa Nabel- oder Leistenbrüche), über die regelhafte Tumor- und Magendarmchirurgie bis zur endokrinen Chirurgie sicher anbieten. Die interdisziplinäre Betreuung möglicher CED-Patienten mit der Gastroenterologie liegt mir sehr am Herzen und ein enger kollegialer Austausch mit entsprechenden Zentren (Darmkrebs/CED) ist dabei Voraussetzung und selbstverständlich“, sagt Marek weiter.

Peter Marek – sein Werdegang

Marek, der als Kind durch die Entwicklungshilfetätigkeit seines Vaters im Ausland aufwuchs, studierte Humanmedizin an der Universität zu Köln. Anschließend erfolgte seine Facharztausbildung mit dem Abschluss als Facharzt für Chirurgie im Januar 2002 und seine Tätigkeit als Oberarzt in Paderborn. Den Fußstapfen seines Vaters folgend widmete er sich in 2002 der Chirurgie in den Entwicklungsländern und Krisengebieten in Afghanistan, Kambodscha und Australiens Outback.