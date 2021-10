Neuer Dezernent in Trier : Stadtmarketing: Ralf Britten verlässt Bitburg - was bleibt, sind ein Konzept und warme Worte

Foto: Trifolion/Philippe Hurlin

Bitburg Ende Oktober endet die Beratertätigkeit von Ralf Britten für die Stadt Bitburg. Der ehemalige Trifolion-Direktor beginnt dann mit seinem Job als Dezernent der Stadt Trier. Dabei war es doch alles eigentlich ganz anders geplant.

Zum Abschluss des Pressegesprächs noch ein gemeinsames Foto mit den Akteuren im Treppenhaus des Rathauses. Damit die Leserinnen und Leser nicht nur lesen, sondern auch sehen, dass die Parteien wirklich im Guten auseinandergehen. Schließlich war es ja doch ganz anders geplant.

Bis Ende 2022, so wurde es im Vertrag festgehalten. Solange sollte der aus Bitburg stammende Jurist und ehemalige Generaldirektor des Echternacher Trifolions seiner Heimatstadt beratend zur Seite stehen. Doch Mitte Juli wurde das CDU-Mitglied Britten dann zum neuen Dezernenten der Stadt Trier gewählt. Als einer der neuen Beigeordneten übernimmt er damit den Geschäftsbereich Ordnung, Digitalisierung und Innenstadtmarketing. Das muss ja auch einer machen. Keine Frage. Nur was wird dann aus Bitburg?

Die Wahl zum Dezernenten tauchte zwar nicht völlig aus dem Nichts auf, hat einige in Bitburg aber dann doch überrascht. So war erst wenige Wochen zuvor der Beratervertrag zwischen Stadt und Britten dahingehend erweitert worden, dass der Jurist auch den im Sommer begonnenen und von einem externen Büro betreuten Stadtmarketing-Prozess begleiten soll. Und dann das.

„Das kam natürlich schon zu einer äußerst ungünstigen Zeit“, sagt dazu Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels gut drei Monate nach der Wahl und wenige Tage, bevor als Konsequenz dieser politischen Entscheidung die Tätigkeit Brittens für die Stadt Bitburg endet. Zum 1. November tritt der Jurist seinen neuen Job in Trier an. Die seinerzeit im Vertrag mit Bitburg festgehaltene dreimonatige Frist im Falle einer außerordentlichen Kündigung wurde damit eingehalten. „Wir bedauern das natürlich sehr, wünschen ihm aber alles Gute für seine Zukunft“, sagt Kandels und betont: „Wir gehen wirklich im Guten auseinander.“

Soweit also alles in bester Ordnung. Bevor sich der 56-Jährige seiner neuen beruflichen Herausforderung stellt, nur kurz noch zwei Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Und was genau war jetzt eigentlich Brittens Aufgabe?

Nun, die Hauptaufgabe des Juristen, der seit Sommer 2020 für die Stadt tätig ist, bestand zunächst darin, ein langfristiges und strategisch erfolgreiches Konzept für die Bitburger Stadthalle zu erarbeiten. Und das hat Britten auch getan. So hinterlässt der Berater der Stadt ein detailliert ausgearbeitetes Betriebskonzept für die Veranstaltungshalle, deren Vermarktung seit gut einem Jahr in der Zuständigkeit der Stadt liegt. Nachdem die Verpachtung der 2009 eröffneten Halle für die Stadt alles andere als zufriedenstellend gelaufen war, wurde vor gut anderthalb Jahren vom Stadtrat der Beschluss gefasst, den Betrieb der Halle zukünftig in Eigenregie zu leisten. Und dafür wiederum hat sich die Stadt beratende Unterstützung gesucht. Offen bleibt die Frage, ob sich das Konzept in der Praxis bewährt.

Dass die Wahl für die beratende Rolle ausgerechnet auf Britten fiel, hing zum einen damit zusammen, dass er verfügbar war, und zum anderen damit, dass er aus Sicht der Ratsmehrheit und des Aufsichtsrats der beste Mann für diesen Job ist beziehungsweise war.

Foto: Uwe Hentschel

In seiner mehr als 13-jährigen Tätigkeit als Direktor des Trifolions, die dem Vernehmen nach nicht ganz freundlich endete, hat Britten das Echternacher Veranstaltungshaus nicht nur mit aufgebaut, sondern auch weit über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannt gemacht. Die Echternacher Einrichtung genießt einen insgesamt guten Ruf. Und genau das gleiche erhofft sich die Stadt nun auch von ihrer Stadthalle.

„Bis man ein Kulturhaus am Markt etabliert hat, das dauert nach eigener Erfahrung fünf bis acht Jahre“, sagt Britten, der diesen Prozess in Bitburg ein Jahr begleitet hat und mit dem nun das Kapitel der externen Beratung auch enden soll. Das Konzept stehe und die Neuausrichtung der Stadthalle sei auf einem guten Weg, sagt Kandels. Und was das Stadtmarketing betreffe, so werde dieser Prozess nun von Seiten der Stadt durch Mitarbeiter der Verwaltung betreut.

Zufrieden mit der Arbeit Brittens sind nicht nur der Bürgermeister und die für die städtischen Regiebetriebe zuständige Geschäftsführerin Elfriede Grewe, sondern auch Mitglieder des Stadtrats. „Sein Anliegen war immer, dass die Bitburger Stadthalle sich zum kulturellen Leuchtturm in der Region entwickeln sollte“, lobt FBL-Fraktionssprecher Manfred Böttel die Arbeit Brittens sowie das Konzept, dass dieser „mit viel Herzblut“ erstellt habe. Von erfüllten Erwartungen spricht auch Patrick Nora (FDP), der es aber genau wie Andreas Gerten (CDU) bedauert, dass die Zusammenarbeit vorzeitig beendet wird. „Die Zukunft der Stadthalle wird hier und heute nicht enden, sondern muss nun anhand der entwickelten und damit vorhandenen Strategie von anderen Protagonisten erfolgreich umgesetzt werden“, so Gerten.