Tourismus : Neues Heft zum Ort Kronenburg

Kronenburg (red) Die Gemeinde Dahlem hat eine neue Übersicht zum Burgort Kronenburg herausgegeben. In dem Flyer werden Ausflugsziele und Angebote in und um den Ort vorgestellt – unter anderem die Burgruine, der Hasenberg-Hof und die kleine Brigidakapelle mit der alten Steinbrücke an der Kyll.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken