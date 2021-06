Kurs : Neuer Kurs im Nordic Walking

Pronsfeld (red) Ein neuer Nordic-Walking-Kurs für Einsteiger beginnt am Donnerstag, 17. Juni, in Pronsfeld. Auch Wiedereinsteiger sind eingeladen. Treffpunkt: 19 Uhr, Eingang Nordic-Fitnesspark (Parkplatz am Radwanderweg Pronsfeld).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken