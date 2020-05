Soziales : Neuer Newsletter zum Thema Integration

Daun/Bitburg/Prüm (red) Der Caritasverband Westeifel bietet einen neuen Newsletter zum Thema Integration im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Landkreis Vulkaneifel. In jeder Ausgabe, also jeden Monat, gibt es aktuelle Infos, Hinweise auf geplante Veranstaltungen und ein Schwerpunktthema.

Die Koordinatorinnen Maaike Thijs, Nnennaya Okeke und Natalie Hahn. Denn er ist an Neuzugewanderte, Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland leben, und an Einheimische gerichtet. Die Integrationskoordinatorinnen arbeiten seit November 2018 in Bitburg, Prüm und Daun im Projekt „Integrationsförderung“, das vom Bund gefördert wird.