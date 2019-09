Dorfentwicklung : Neuer Platz wird im Frühjahr eingeweiht

Üdersdorf Der Üdersdorfer Dorfplatz vor der Schule wird aufgehübscht

(red) Der Dorfplatz vor der alten Schule wird neu gestaltet. Durch Teilnahme am Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gibt es Geld aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 27 600 Euro. Durch Eigenleistungen von 7500 Euro sowie Finanzmittel in Höhe von 7400 Euro wurde kostengünstig gearbeitet. Bänke, Sitzflächen auf den Gabionen, Strom- und Wasserentnahmestellen und Bepflanzung erfolgen in Eigenleistung. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2020.