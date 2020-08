Bitburg-Prüm : Neuer Radführer für die Eifel

Bitburg-Prüm (red) Für Radfreunde hat die Tourist-Information Bitburger Land eine neue Broschüre mit sieben Tourentipps ab Bitburg für Rad und E-Bike herausgegeben. Interessierte können mit dem sogenannten Pocketguide die Eifel und ihre Dörfer abseits des Verkehrs, teils auf ehemaligen Bahntrassen, teils entlang der Flusstäler, erkunden.

Die in dem Führer vorgestellten Touren haben eine Länge zwischen 20 und 68 Kilometern. Auch Sehenswürdigkeiten, Einkehr- und Übernachtungstipps entlang der Strecken werden aufgelistet.

Der Pocketguide ist ab sofort bei der Tourist-Information, Römermauer 6 in Bitburg, kostenlos erhältlich. Außerdem können dort bis zu vier E-Bikes für eine Tour ausgeliehen werden. Hierfür ist eine Reservierung notwendig unter Telefon 0656194340 oder per E-Mail an info@eifel-direkt.de