Wanderer müssen Umwege machen : Neuer Radweg bei Wißmannsdorf sorgt für Ärger

Wanderer, die oben rechts aus dem Wald kommen und über die Brücke (links oben) wollen, müssen erst der Straße bis zum Ende der Leitplanke folgen, um dann über den Radweg (links) wieder zurückzugehen. Foto: Uwe Hentschel

Wißmannsdorf Zwischen Hermesdorf und Wißmannsdorf wird gebaut. Das freut die Radfahrer, sorgt aber bei Wanderern für Unmut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Wer es sieht, stellt sich die Frage, was das soll. Rudolf Winter, Ortsbürger in Wißmannsdorf, kennt jedenfalls einige Bürger in seiner Gemeinde, denen es so geht. Und auch er selbst hat schon ratlos davor gestanden und sich dann beim dafür zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) darüber informiert, ob es nicht vielleicht doch eine andere Lösung gegeben hätte. „Doch da ist leider nichts zu machen“, sagt Winter.

Das, worüber sich einige wundern und viele auch ärgern, ist eine Leitplanke, die vor wenigen Monaten westlich des Wißmannsdorfer Ortsteils Hermesdorf errichtet wurde. Die Stahlkonstruktion trennt die L7 und das neue Stück des Prümtal-Radwegs, das zwischen dem Ortsrand von Hermesdorf und der gut 300 Meter davon entfernten Wander- und Radwegbrücke über die Brücke angelegt wurde. Das Radwegstück verläuft entlang der Prüm parallel zur L7. Und mit Hilfe der Leitplanke sollen die Radfahrer vor dem Autoverkehr geschützt werden.

Auf der einen Seite die Radfahrer, auf der anderen die Autofahrer. So weit, so gut. Das Problem ist nur: Es gibt auch noch eine dritte Gruppe. Und zwar die Wanderer. Diese müssen, wenn sie dem Wanderweg 22 des Naturparks Südeifel folgen, ebenfalls über die Prümbrücke, nähern sich dem Bauwerk dabei aber nicht wie die Radfahrer aus östlicher Richtung, sondern aus westlicher. Bevor die Leitplanke errichtet wurde, mussten sie dafür einfach nur die Straße überqueren und dann noch ein kleines Stückchen neben der Straße bis zur Brücke gehen. Durch die neue Leitplanke ist das aber nicht mehr möglich.Stattdessen müssen sie nun der Straße und Leitplanke in die eine Richtung folgen, um dann über den Radweg wieder bis zur Brücke zurückzugehen. Viele stört dabei aber weniger der Umweg an sich, sondern die Tatsache, dass es für die Radfahrer zwar sicherer, für die Wanderer dafür dementsprechend gefährlicher geworden ist.

Wäre die Leitplanke im Bereich der Brücke, die demnächst auch erneuert werden soll, abgesenkt worden, wäre für die Wanderer alles beim alten. Doch darauf wurde verzichtet. Wie Melanie Stellmes, die für den Radweg zuständige Mitarbeiterin des LBM, auf Anfrage erklärt, gibt es dafür auch einen guten Grund.