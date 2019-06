Kommunalpolitik - Stadtrat Bitburg : Neuer Rat bringt die Kita aufs Gleis

Info

Im Bitburger Stadtrat gibt es einige Neuzugänge – die meisten davon in der SPD. Bei den Sozialdemokraten sind mit Heiko Jakobs, Celestino Gombe, Mark Regelski und Melissa Stockemer. Neu für die Liste Streit im Rat ist Petra Streit, für die FDP Patric Nora, der sich bisher aber schon für die Liberalen in Ausschüssen engagiert hat. Bei der CDU hat es als Neueinsteiger Stadtverbandsvorsitzender Andreas Gerten in den Rat geschafft und Wiedereinsteiger Horst Werner.