Rettungsdienste : Der neue „Retter“ ist einsatzbereit

Speicher Für Ankauf, Umbau und Ausstattung des Rettungstransportwagens in Speicher haben sich zwei Männer besonders engagiert.

(red) Nach über 350 ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden konnten Matthias Neumann und Rene Steilen den zweiten Rettungswagen der Bereitschaftsleitung einsatzbereit melden. Die Männer hatten sich in den letzten Wochen unermüdlich um den Ankauf eines entsprechenden Fahrzeugs, dessen Ausstattung und deren Beschaffung gekümmert. Die notwendigen Ein- und Umbauarbeiten am Fahrzeug sowie das Einräumen der notwendigen Materialien und Geräte wurde ebenfalls in deren Freizeit in Eigenleistung mit großem Fachwissen und Liebe zum Detail umgesetzt.